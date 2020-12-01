В полиции рассказали о том, как следили за карантином выходного дня

В Украине завершился срок действия введенного карантина выходного дня. За соблюдением ограничений следили полицейские, которым было разрешено входить в закрытые заведения, проверять, не работают ли они, а также составлять админпротоколы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Запрет на развлечения: как полиция следила за карантином выходного дня".

Штраф за нарушение был предусмотрен в размере от 34 до 170 тысяч гривен для владельцев заведений, от 170 до 255 грн - для посетителей.

При этом власти Львова, чтобы обойти карантинные ограничения на выходных, объявили все субботу и воскресенья ноября рабочими днями и разрешили работать в эти дни развлекательным заведениям и ресторанам. Такое решение в полиции не поддержали и составили около 450 административных протоколов за трое выходных.

"Что касается заявлений господина Садового, то это надо у него спрашивать. Мы отвечаем только за работу полиции, а вы уже сами делайте выводы: повлияли ли его заявления или нет на нашу работу. Правоохранители просто выполняют свою работу и возложенные на нас обязанности", - объяснила спикер полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

В Киеве же сразу объявили, что город будет в полной мере соблюдать карантин выходного дня. При этом правоохранители зафиксировали множество нарушений, преимущественно со стороны владельцев дорогих ресторанов и ночных клубов столицы. Только за выходные 28-29 ноября столичные копы составили 198 протоколов на владельцев и администрацию развлекательных заведений Киева, и 208 протоколов на самих граждан, которые находились в публичных места без масок и других средств защиты.

"Сейчас мы знаем такие места, которые системно нарушают карантинные ограничения. Возле некоторых мы даже сразу ставим патрули, которые раз в час приезжают и проверяют. Занимаемся профилактикой таким образом", - объяснил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

В каждом районе столицы дополнительно выделено по 2-3 группы правоохранителей для отслеживания фактов нарушения карантина. Информацию о таких фактах правоохранители получают преимущественно из СМИ и от недовольных граждан, которые жалуются на шум из якобы закрытых ресторанов и клубов.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения не планирует продлевать карантин выходного дня.

При это в Офисе президента заявили, что руководство страны проведет совещание, на котором будет обсуждаться вопрос введения локдауна в Украине.