У поліції розповіли про те, як стежили за карантином вихідного дня

В Україні завершився термін дії запровадженого карантину вихідного дня. За дотриманням обмежень стежили поліцейські, яким було дозволено входити в закриті заклади, перевіряти, чи не працюють вони, а також складати адмінпротоколи.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Заборона на розваги: як поліція стежила за карантином вихідного дня".

Штраф за порушення був передбачений у розмірі від 34 до 170 тисяч гривень для власників закладів, від 170 до 255 грн - для відвідувачів.

При цьому влада Львова, щоб обійти карантинні обмеження на вихідних, оголосила всі суботи і неділі листопада робочими днями і дозволили працювати в ці дні розважальним закладам і ресторанам. Таке рішення в поліції не підтримали й склали близько 450 адміністративних протоколів за три вихідних.

"Що стосується заяв пана Садового, то це треба у нього питати. Ми відповідаємо тільки за роботу поліції, а ви вже самі робіть висновки: чи вплинули його заяви чи немає на нашу роботу. Правоохоронці просто виконують свою роботу і покладені на нас обов'язки", - пояснила речник поліції у Львівській області Світлана Добровольська.

У Києві ж відразу оголосили, що місто буде повною мірою дотримуватися карантин вихідного дня. При цьому правоохоронці зафіксували безліч порушень, переважно з боку власників дорогих ресторанів та нічних клубів столиці. Тільки за вихідні 28-29 листопада столичні копи склали 198 протоколів на власників та адміністрації розважальних закладів Києва, і 208 протоколів на самих громадян, які перебували в публічних місця без масок та інших засобів захисту.

"Зараз ми знаємо такі місця, які системно порушують карантинні обмеження. Біля деяких ми навіть відразу ставимо патрулі, які раз у годину приїжджають і перевіряють. Займаємося профілактикою таким чином", - пояснив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

У кожному районі столиці додатково виділено по 2-3 групи правоохоронців для відстеження фактів порушення карантину. Інформацію про такі факти правоохоронці отримують переважно із ЗМІ та від незадоволених громадян, які скаржаться на шум з нібито закритих ресторанів і клубів.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я не планує продовжувати карантин вихідного дня.

При це в Офісі президента заявили, що керівництво країни проведе нараду, на якій буде обговорюватися питання введення локдауну в Україні.