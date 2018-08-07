В полиции рассказали подробности стрельбы на Позняках в Киеве

Неизвестные украли из автомобиля 100 тысяч гривен

В Киеве вчера, 6 июня, на улице Здолбуновской, в микрорайоне Позняки, произошло разбойное нападение на автомобиль, в результате которого из транспортного средства трое неизвестных похитили 100 тысяч гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в городе Киеве.

Как сообщают правоохранители, трое неизвестных похитили 100 тысяч гривен. В результате происшествия никто не пострадал.

Вместе с тем, вчера СМИ сообщали, что злоумышленники украли из машины около 2 млн гривен.

По факту разбойного нападения полиция открыла уголовное производство. Розыск нападавших продолжается.

Фото: стрельба в Киеве

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Дарницкого УП ГУНП в г. Киеве открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к этому преступлению.

На розыск преступников ориентированы наряды столичной полиции и введен специальный оперативный план.

Напомним, вчера, 6 августа, в Киеве на улице Здолбуновской, в микрорайоне Позняки, произошла стрельба.

Со слов 40-летней потерпевшей она вместе с водителем подьехали на парковочную площадку одного из торговых центров в собственных делах. В какой-то момент к их автомобилю подбежали трое неизвестных мужчин в масках. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники разбили стекло задней двери Toyota и из салона забрали сумку с 100 тыс. гривен. С места происшествия нападавшие скрылись на автомобиле Volkswagen.