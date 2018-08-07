В поліції розказали подробиці стрілянини на Позняках в Києві

Невідомі вкрали із автомобіля 100 тисяч гривень

У Києві вчора, 6 червня, на а вулиці Здолбунівській, у мікрорайоні Позняки, стався розбійний напад на автомобіль, в результаті якого з транспортного засобу троє невідомих викрали 100 тисяч гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції в місті Києві.

Як повідомляють правоохоронці, троє невідомих викрали 100 тисяч гривень. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Разом з тим, вчора ЗМІ повідомляли, що зловмисники вкрали з автівки близько 2 млн гривень.

За фактом розбійного нападу поліція відкрила кримінальне провадження. Розшук нападників триває.

Фото: стрілянина в Києві

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дарницького УП ГУНП у м. Києві відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять комплекс оперативних заходів, спрямованих на встановлення та затримання осіб, причетних до цього злочину.

На розшук злочинців орієнтовані наряди столичної поліції та введено спеціальний оперативний план.

Нагадаємо, вчора, 6 серпня, у Києві на вулиці Здолбунівській, у мікрорайоні Позняки, сталась стрілянина.

Зі слів 40-річної потерпілої вона разом з водієм під'їхали на паркувальний майданчик одного з торгівельних центрів у власних справах. У якусь мить до їх автівки підбігло троє невідомих чоловіків у масках. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, зловмисники розбили скло задніх дверей Toyota і з салону забрали сумку з 100 тис. гривень. З місця події нападники зникли на автомобілі Volkswagen.