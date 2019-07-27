В полиции рассказали подробности обысков в Белой Церкви

Фото: изъятое во время обысков оружие (fb.com / pol.kyivregion)

Злоумышленники занимались давлением на местный бизнес

Правоохранители открыли уголовные производства по факту деятельности трех организованных преступных групп на территории Белой Церкви. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу полиции в Киевской области в Facebook.

Как сообщается, утром субботы, 27 июля, правоохранители начали задержания членов преступных организаций, которые занимались давлением на бизнес в Белой Церкви. Подразделения полиции одновременно проводили 50 обысков по городу.

Отмечается, что полиция открыла уголовные производства по статье 189 (вымогательство) и статье 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Сейчас в городе продолжаются мероприятия по задержанию злоумышленников и ликвидации ОПГ.

"После проведения обысков, соответствующего анализа и задержания подозреваемых в порядке ст.208 УПК Украины глава полиции Киевской области Андрей Небытов в понедельник, 29 июля, расскажет на брифинге детали спецоперации", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция начала ряд обысков на территории Белой Церкви в связи с выявлением преступных организаций. Правоохранители проводили сразу 50 обысков и одновременно задерживали участников выявленной преступной группировки.

РБК-Украина писало, что в Киеве задержали группу лиц, который подозревают в изготовлении, хранении и сбыте поддельной иностранной валюты. Сотрудники полиции провели ряд обысков и обнаружили почти 2000 купюр с признаками подделки на общую сумму почти в 1 млн евро.