ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В полиции рассказали подробности обысков в Белой Церкви

Новости » Происшествия    27.07.2019 - 13:46
В полиции рассказали подробности обысков в Белой Церкви
Фото: изъятое во время обысков оружие (fb.com / pol.kyivregion)

Злоумышленники занимались давлением на местный бизнес

Правоохранители открыли уголовные производства по факту деятельности трех организованных преступных групп на территории Белой Церкви. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу полиции в Киевской области в Facebook.

Как сообщается, утром субботы, 27 июля, правоохранители начали задержания членов преступных организаций, которые занимались давлением на бизнес в Белой Церкви. Подразделения полиции одновременно проводили 50 обысков по городу.

Отмечается, что полиция открыла уголовные производства по статье 189 (вымогательство) и статье 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Сейчас в городе продолжаются мероприятия по задержанию злоумышленников и ликвидации ОПГ.

"После проведения обысков, соответствующего анализа и задержания подозреваемых в порядке ст.208 УПК Украины глава полиции Киевской области Андрей Небытов в понедельник, 29 июля, расскажет на брифинге детали спецоперации", - добавили в ведомстве.

В полиции рассказали подробности обысков в Белой Церкви

 

Напомним, ранее сообщалось, что полиция начала ряд обысков на территории Белой Церкви в связи с выявлением преступных организаций. Правоохранители проводили сразу 50 обысков и одновременно задерживали участников выявленной преступной группировки.

РБК-Украина писало, что в Киеве задержали группу лиц, который подозревают в изготовлении, хранении и сбыте поддельной иностранной валюты. Сотрудники полиции провели ряд обысков и обнаружили почти 2000 купюр с признаками подделки на общую сумму почти в 1 млн евро.

НАБУ проводит обыск в Суворовском райсуде Одессы СБУ проводит обыск в Кабмине и ГФС из-за схемы в оборонной сфере
Новости Украины Белая ЦерковьобыскОрганизованная преступная группировка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь