В полиции прокомментировали ситуацию под ЦВК

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что ситуация у здания ЦИК спокойная, по состоянию на вечер у Центризбиркома находятся около полутора сотен граждан, однако они не представляют угрозу. Об этом он заявил брифинге.

По его словам, запретных вещей и предметов у граждан под ЦИК не обнаружено.

"Около полутора сотен граждан находятся под ЦИК. Они не представляют угрозу. Запретных вещей и предметов в них обнаружено не было", - сообщил Князев.

Представительница "Опора" сообщила о нарушениях, которые имели место.

"Зафиксирована нами выдача бюллетеней без паспортов, в частности, в городе Днепр. Реагирование Национальной полиции было надлежащим. Были зарегистрированы признаки контролируемого голосования в Киеве", - сообщила она.

Напомним, неподалеку от здания Центральной избирательной комиссии в Киеве сегодня, 31 марта, в день выборов президента Украины, собрались около 50 неизвестных людей. При этом на вопрос о том, с какой целью они собрались в указанном месте, отвечают, что вышли на прогулку.

По словам народного депутата от "Батькивщины" Алены Шкрум, часть людей под ЦВК приехала на митинг в поддержку кандидата на выборах президента Украины Юлии Тимошенко. По ее словам, это ребята из нескольких общественных организаций.