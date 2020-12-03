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В полиции пояснили, при каких ситуациях будут использовать электрошокеры

Киев, Четверг 03 декабря 2020 14:18
В полиции пояснили, при каких ситуациях будут использовать электрошокеры
Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Владислав Красинский, Игорь Литвиненко

В полиции пока отсутствуют на вооружении тайзеры - электрошоковое оружие. Его применение возможно против одного или двух нарушителей.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, тайзеры поступят на вооружение полиции после того, как будет соответствующее решение Кабинета министров. Также Крищенко объяснил, при каких ситуациях может применять данное оружие.

"Есть различные виды спецсредств, есть те, которые предназначены для разгона массовых акций, для толпы, но тайзер - это индивидуальное средство. Когда есть один или два противника, один или два полицейских, которые делают замечания, а человек агрессивно настроен, и полицейский может принять решение применить это средство несмертельного действия", - заявил Крищенко.

Он добавил, что тайзеры необходим для полиции, они позволят расширить сдерживающие факторы.

Ранее РБК-Украина писало, что в полиции Киева нет на вооружении водометов.

Также сообщалось, что в Киеве в текущем году уменьшилось количество преступлений с применением оружия.

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