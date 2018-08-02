В полиции подтвердили предоставление Гандзюк охраны

Для расследования нападения на Гандзюк в Херсон направили следователей из Киева

Полиция предоставила охрану советнице мэра Херсона Екатерине Гандзюк, которую облили серной кислотой. Об этом сообщил первый замглавы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Сообщается, что следователь полиции Херсонской области, в производстве которого находится дело о нападении на Гандзюк, вынес постановление о предоставлении ей охраны. Аброськин также добавил, что в Херсон для расследования нападения на Гандзюк направили представителей Главного следственного управления и Департамента стратегических расследований Нацполиции.

"В настоящее время у нас уже есть положительные наработки. Следствие продолжается. Думаю, в ближайшее время это преступление будет раскрыто, а виновные - привлечены к ответственности", - отметил Аброськин.

Отметим, накануне о предоставлении пострадавшей охраны сообщил юрист Маси Найем.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что составлен фоторобот злоумышленника, который подозревается в нападении на Гандзюк. У нее 30% ожогов тела - повреждены туловище, рука и левый глаз.