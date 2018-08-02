У поліції підтвердили надання Гандзюк охорони

Для розслідування нападу на Гандзюк до Херсону направили слідчих з Києва

Поліція надала охорону радниці мера Херсона Катерині Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою. Про це повідомив перший заступник глави Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

Повідомляється, що слідчий поліції Херсонській області, в провадженні якого перебуває справа про напад на Гандзюк, виніс постанову про надання їй охорони. Аброськін також додав, що до Херсону для розслідування нападу на Гандзюк направили представників Головного слідчого управління та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

"В даний час у нас вже є позитивні напрацювання. Слідство триває. Думаю, найближчим часом цей злочин буде розкрито, а винні притягнуті до відповідальності", - зазначив Аброськін.

Відзначимо, напередодні про надання постраждалої охорони повідомив юрист Масі Найєм.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що складено фоторобот зловмисника, який підозрюється в напад на Гандзюк. У неї 30% опіків тіла - пошкоджені тулуб, рука і лівий очей.