В полиции объяснили, почему не стреляли по киевскому минеру

Полиция не открывала огонь по Алексею Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, потому что он не угрожал гражданским. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Как пояснил Крищенко, минер открыл огонь по беспилотнику правоохранителей, но угрозы для населения он не представлял. Крищенко добавил, что открывать огонь на поражение не было необходимости.

"Он открыл огонь по дрону, а не по людям ... и не было необходимости. При некоторых обстоятельствах можно было принять решение о ведении огня на поражение, но я и министр внутренних дел (Арсен Аваков - ред.) отложили это решение. Затем установили с ним связь и решили провести задержание таким способом", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подаст на рассмотрение суда ходатайство о минимальном наказании для минера моста Метро. Также Аваков пообещал помочь с прохождением курса реабилитации.

Отметим, в среду, 18 сентября, в Киеве сообщили о минировании моста Метро. Движение по мосту было перекрыто, а в столице был введен специальный оперативный план. Минером оказался 42-летний бывший военнослужащий Алексей Белько.