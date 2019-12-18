У полиции Крыма появились помещения главка и кинологического центра

Сейчас личный состав Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе дислоцируется в обновленном помещении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

17 декабря состоялось открытие обновленного помещения для полиции Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Сейчас главное управление крымской полиции располагается в г. Херсон по адресу: проспект Адмирала Сенявина, 128.

Как сообщили в полиции, помещение оборудовано с учетом потребностей каждой отдельной службы. Служебные кабинеты оборудованы современной мебелью, компьютерной техникой и всем необходимым для выполнения своих обязанностей личным составом подразделения.

Кроме этого, на территории Генического района создан современный Кинологический центр. Он оснащен всем необходимым для содержания и подготовки служебных собак. Обустроены вольерные комплексы, места для выгула собак. Строительство длилось чуть больше месяца, но несмотря на короткие сроки - центр построен с учетом всех возможных нюансов.

Начальник Главного управления в Автономной Республике Крым и г. Севастополе Виталий Стрижак от имени личного состава выразил благодарность руководству Национальной полиции и Министерства внутренних дел за всестороннюю поддержку в создании надлежащих условий для несения службы сотрудниками полиции Крыма.

Как известно, недавно в Херсонской области правоохранители прекратили незаконную добычу и использование недр Украины оккупационной "властью" Крыма.