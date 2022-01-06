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В полиции Алматы заявили о десятках погибших во время зачистки центра города

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Четверг 06 января 2022 09:11
В полиции Алматы заявили о десятках погибших во время зачистки центра города Фото: военные убили десятки жителей Алматы (tengrinews.kz)
Автор: Александр Белоус

Во время проведения "антитеррористической спецоперации" в центре Алматы были застрелены десятки человек. Операция военных продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал Vласть о главном.

По данным издания, пресс-секретарь Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек сообщила телеканалу Хабар 24, что в результате антитеррористической спецоперации "ликвидированы десятки, личности устанавливаются", а прямо сейчас идет операция в районе Департамента полиции.

Кроме того, жители Алматы получили сообщение от службы 112 с призывом оставаться в безопасном месте в связи с проведением в городе "антитеррористической операции".

Пресс-служба Департамента полиции также сообщает, что отражено нападение на здание полиции. Между тем, по месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция.

Напомним, 6 января, в центре Алматы идет операция силовиков против жителей Казахстана, вышедших на протест. Военные стреляют из автоматов.

Кроме того, сообщалось, что военные выбили протестующих из аэропорта Алматы.

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