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У поліції Алмати заявили про десятки загиблих під час зачистки центру міста

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Четвер 06 січня 2022 09:11
У поліції Алмати заявили про десятки загиблих під час зачистки центру міста Фото: військові вбили десятки жителів Алмати (tengrinews.kz)
Автор: Олександр Білоус

Під час проведення "антитерористичної спецоперації" в центрі Алмати були застрелені десятки людей. Операція військових триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Vласть про головне.

За даними видання, прес-секретар Департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек повідомила телеканалу Хабар 24, що в результаті антитерористичної спецоперації "ліквідовані десятки, особи встановлюються", а прямо зараз йде операція в районі Департаменту поліції.

Крім того, жителі Алмати отримали повідомлення від служби 112 із закликом залишатися в безпечному місці у зв'язку з проведенням в місті "антитерористичної операції".

Прес-служба Департаменту поліції також повідомляє, що відбито напад на будівлю поліції. Тим часом, за місцем дислокації трьох адміністративних будівель проводиться антитерористична операція.

Нагадаємо, 6 січня, в центрі Алмати йде операція силовиків проти жителів Казахстану, що вийшли на протест. Військові стріляють з автоматів.

Крім того, повідомлялося, що військові вибили протестувальників з аеропорту Алмати.

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