У поліції Алмати заявили про десятки загиблих під час зачистки центру міста

Під час проведення "антитерористичної спецоперації" в центрі Алмати були застрелені десятки людей. Операція військових триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Vласть про головне .

За даними видання, прес-секретар Департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек повідомила телеканалу Хабар 24, що в результаті антитерористичної спецоперації "ліквідовані десятки, особи встановлюються", а прямо зараз йде операція в районі Департаменту поліції.

Крім того, жителі Алмати отримали повідомлення від служби 112 із закликом залишатися в безпечному місці у зв'язку з проведенням в місті "антитерористичної операції".

Прес-служба Департаменту поліції також повідомляє, що відбито напад на будівлю поліції. Тим часом, за місцем дислокації трьох адміністративних будівель проводиться антитерористична операція.