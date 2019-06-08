ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліцейському, який збив дитину в Конотопі, оголошено про підозру

Новини » Надзвичайні події    08.06.2019 - 01:57
Поліцейському, який збив дитину в Конотопі, оголошено про підозру
Фото: на місці ДТП в Конотопі (facebook.com/Наталя Науменко)

Увечері 7 червня автомобіль начальни каполіції Конотопа збив на пішохідному переході 10-річного хлопчика

У Конотопі оголосили підозру поліцейському, який був за кермом поліцейського автомобіля, що збив у п’ятницю, 7 червня, 10-річного хлопчика на пішохідному переході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Поліції Сумської області у Facebook.

Водія затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

"Водію-поліцейському, який скоїв наїзд на дитину, оголошено про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху що спричинило тяжкі наслідки - ч. 2 ст. 286 КК України. В порядку ст. 208 КПК України він затриманий", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у місті Конотоп (Сумська область) увечері 7 червня 2019 року поліцейський автомобіль збив на пішохідному переході 10-річну дитину. Водій пройшов освідування, яке визначило, що він був тверезим.

Водночас мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що автомобіль, який збив хлопчика у центрі Конотопа, числиться за начальником поліції міста та їхав на великій швидкості.

Згодом у поліції повідомили, що за наказом керівника поліції Сумщини, на період проведення службової перевірки начальник Конотопського відділення поліції відсторонений від виконання службових обовʼязків. 

На трасі Київ-Чоп зіткнулися маршрутка, вантажівка та легковик У Херсонській області водій в'їхав в зупинку, двоє загиблих
Новини України ДТПполицияКонотоп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся