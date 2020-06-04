Полицейскому по делу Флойда ужесточили обвинение

Фото: Кит Эллисон (facebook.com/AGEllison)

Бывшего полицейского Дерека Шовена обвиняют в убийстве второй степени

Генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон переквалифицировал обвинение бывшему офицеру полиции Дереку Шовену по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Теперь его обвиняют в убийстве второй степени.

Об этом сообщает Fox News.

Под убийством второй степени подразумевается непредумышленное убийство или умышленное убийство, совершенное без предварительного плана.

Отметим, ранее Шовена обвиняли в убийстве третьей степени (по неосторожности).

Также Эллисон предъявил обвинения еще трем полицейским, участвовавшим в задержании Флойда. Им инкриминируют подстрекательство к убийству и пособничество.

В случае признания виновными полицейские могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до 50 лет и штрафу в размере до 20 000 долларов США.

Напомним, что протесты в Соединенных Штатах начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.

Полицейского Дерека Шовена, который держал ногу на шее погибшего, арестовали 29 мая.

Мирные протесты в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда постепенно переросли в массовые беспорядки. Уже задержано около 10 тысяч человек, счет погибших идет на десятки как среди полицейских, так и среди протестующих.

В район Вашингтона стянули около 1,6 тысяч военных, они находятся в повышенной боевой готовности.

Для подавления протестов Белый дом готовится применить дополнительные федеральные силы.

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Автор: Надежда Собенко