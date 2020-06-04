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Поліцейському у справі Флойда посилили обвинувачення

Новини » В світі     04.06.2020 - 00:22
Поліцейському у справі Флойда посилили обвинувачення
Фото: Кіт Еллісон (facebook.com/AGEllison)

Колишнього поліцейського Дерека Шовена звинувачують у вбивстві другого ступеня

Генеральний прокурор Міннесоти Кіт Еллісон перекваліфікував обвинувачення колишньому офіцерові поліції Дереку Шовену у справі про смерть афроамериканця Джорджа Флойда. Тепер його звинувачують у вбивстві другого ступеня.

Про це повідомляє Fox News.

Під вбивством другого ступеня мається на увазі ненавмисне вбивство чи умисне вбивство, вчинене без попереднього плану.

Зазначимо, раніше Шовена звинувачували у вбивстві третього ступеня (з необережності).

Також Еллісон пред'явив обвинувачення ще трьом поліцейським, які брали участь у затриманні Флойда. Їм інкримінують підбурювання до вбивства і пособництво.

У разі визнання винними поліцейські можуть бути засуджені до тюремного ув'язнення на термін до 50 років і штрафу в розмірі до 20 000 доларів США.

Нагадаємо, що протести в Сполучених Штатах почалися 25 травня в Міннесоті. У ході затримання темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.

Поліцейського Дерека Шовена, який тримав ногу на шиї загиблого, заарештували 29 травня.

Мирні протести в США з-за смерті афроамериканця Джорджа Флойда поступово переросли в масові заворушення. Вже затримано близько 10 тисяч осіб, рахунок загиблих йде на десятки як серед поліцейських, так і серед протестуючих.

У район Вашингтона стягнули близько 1,6 тисяч військових, вони знаходяться у підвищеній бойовій готовності.

Для придушення протестів Білий дім готується застосувати додаткові федеральні сили.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикипреступленияДжордж Флойд
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