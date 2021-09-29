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Полицейского и иностранца из санкционного списка СНБО будут судить за продажу фальшивой валюты

Автор: Инна Собора

В Одессе в суд направили обвинительный акт в отношении иностранца и киевлянина, которые продавали поддельную валюту. Иностранец включен в список лиц, которые угрожают национальным интересам и безопасности Украины, и к которым применены санкции СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

По версии следствия, 25-летний гражданин соседнего государства и 26-летний экс-полицейский сбывали на территории Украины поддельные доллары, которые ввозили из Турции.

Правоохранители задержали злоумышленников во время передачи поддельных 1000 долларов.

По факту ввоза, хранения и сбыта поддельной иностранной валюты открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 199 УК Украины). Обвинительный акт направили в суд.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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