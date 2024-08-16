Поліцейський радар контролю швидкості TruCam: слабкі місця та сильні сторони

Поліцейський вимірювач швидкості TruCam працює на українських шляхах вже більше десяти років. Патрульні цінують його якості, водії страхаються. А особливо буває прикро, коли водієві здається, що його "заміряли" неправильно і оштрафували несправедливо. Розповімо про реальні можливості цього непростого приладу.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre, "Autobild Україна" і інформація з сайту МВС України.

Головна відмінність вимірювача швидкості TruCam в тому, що він використовує в роботі не радіопромінь, а промінь лазера. Це підвисило його точність і вибірковість, адже лазерний промінь, відправлений в обраний поліцейським автомобіль, тепер майже ніколи не прихоплює сусідні машини чи сусідню АЗС. Але про все по порядку.

Принцип дії радара TruCam

Схема проста: за командою оператора прилад відправляє до потрібного об’єкта промінь лазера. Той сягає об’єкта і повертається назад. Обрахувавши час, протягом якого промінь обертається туди і назад, прилад обчислює швидкість руху об'єкта.

Промінь лазера вузький, тому вцілити ним точно в потрібний автомобіль навіть здалеку простіше. Наприклад, на відстані 500 метрів діаметр променя "ТруКама" не перебільшує 1,2 м, а на 100 метрах "відбиток" лазера на об’єкті має всього 25 см в діаметрі.

Як працює "ТруКам" на місцевості

Поліцейський обирає на дорозі цікавий йому автомобіль завчасно, бо максимальна далекобійність вимірювача 1200 м. У видошукачі приладу інспектор помічає потрібну машину хрестиком, і радар визначає її швидкість. Якщо вона перевищує задану межу, поліцейський тримає машину в кадрі до відстані, коли прочитається номерний знак (близько 70 – 80 м). Фотокамера спрацьовує, роблячи 3 кадри в секунду, а відеозапис ведеться від моменту позначення машини хрестиком. Записані відео- та фотодокази потім пред’являють водієві зупиненої машини (зупиняє другий член патрульного екіпажу).

Чи можна обманути лазерний радар

Найпростіший спосіб залишити TruCam ні з чим – не перевищувати швидкість. Крім зекономлених на штрафі грошей є додатковий бонус – менший ризик під час руху. Але власне прилад має деякі особливості, які водієві варто знати, як мінімум для того, щоб його не покарали помилково.

Спідометр "ТруКама" має дискретність 2 км/год, таким чином, щоб стати порушником, виставлений патрульним ліміт в приладі треба перевищити мінімум на 2 км/год;

Паспортна "далекобійність" цього прилада – 1200 м, але реалізувати цю можливість поліцейському важко (хто намагався коли-небудь роздивитись через бінокль літак чи птаха у небі, зрозуміє, чому). Відтак, на ділі радар засікає порушників не далі як 500 – 700 м.

На відстані 500 – 700 м промінь радара достатньо широкий, щоб порушник встиг уповільнитись і "злитись" з сусідніми машинами, уникнувши в такий спосіб фотофіксації;

Фото машини порушника з добре видимим номерним знаком камера робить з дистанції не більше 70 – 80 м. Якщо потік транспорту щільний, досвідчений водій на цих останніх до патруля метрах іноді може протриматись за іншими авто – і якісне фото з його номерами зроблено не буде. Сенсу зупиняти його в поліцейського теж не буде.

Розділова здатність фотокамери "ТруКама" 3,1 мегапіскселя, і вона робить якісні фотознімки розміром 2048x1536 px. Для фронтального фото цього достатньо, а в боковій проекції машини в русі патрульні не фотографують;

Вимірювач швидкості прив'язує свої фото до місцевості через модуль GPS. Відтак, безпідставні намагання довести, що машину зафіксовано поза зоною дії певних знаків, будуть марними;

У TruCam є захист від активних антирадарів: він вміє визначати "зустрічні" завади, і повідомляє про це поліцейських;

Допустимий за паспортом температурний режим приладу – від 10 градусів морозу до 60 градусів тепла. Тож якщо замір відбудеться за дужчого морозу, результат можна опротестовувати (сподіваємось, шістьдесятиградусної спеки в Україні ніколи не буде).

Коротко

Яким би не був той "ТруКам", точним чи не точним, ефективним чи не дуже, слід розуміти, що для пересічного водія кожна його присутність на дорозі – це запорука того, що швидкісний режим водіями порушуватись буде менше, а значить, рух буде безпечнішим.