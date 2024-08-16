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Поліцейський радар контролю швидкості TruCam: слабкі місця та сильні сторони

П'ятниця 16 серпня 2024 19:00
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Поліцейський радар контролю швидкості TruCam: слабкі місця та сильні сторони Фото: радар контролю швидкості TruCam (patrolpolice.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Поліцейський вимірювач швидкості TruCam працює на українських шляхах вже більше десяти років. Патрульні цінують його якості, водії страхаються. А особливо буває прикро, коли водієві здається, що його "заміряли" неправильно і оштрафували несправедливо. Розповімо про реальні можливості цього непростого приладу.

Про те, як працює поліцейській радар "ТруКам", читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre, "Autobild Україна" і інформація з сайту МВС України.

Головна відмінність вимірювача швидкості TruCam в тому, що він використовує в роботі не радіопромінь, а промінь лазера. Це підвисило його точність і вибірковість, адже лазерний промінь, відправлений в обраний поліцейським автомобіль, тепер майже ніколи не прихоплює сусідні машини чи сусідню АЗС. Але про все по порядку.

Принцип дії радара TruCam

Схема проста: за командою оператора прилад відправляє до потрібного об’єкта промінь лазера. Той сягає об’єкта і повертається назад. Обрахувавши час, протягом якого промінь обертається туди і назад, прилад обчислює швидкість руху об'єкта.

Промінь лазера вузький, тому вцілити ним точно в потрібний автомобіль навіть здалеку простіше. Наприклад, на відстані 500 метрів діаметр променя "ТруКама" не перебільшує 1,2 м, а на 100 метрах "відбиток" лазера на об’єкті має всього 25 см в діаметрі.

Як працює "ТруКам" на місцевості

Поліцейський обирає на дорозі цікавий йому автомобіль завчасно, бо максимальна далекобійність вимірювача 1200 м. У видошукачі приладу інспектор помічає потрібну машину хрестиком, і радар визначає її швидкість. Якщо вона перевищує задану межу, поліцейський тримає машину в кадрі до відстані, коли прочитається номерний знак (близько 70 – 80 м). Фотокамера спрацьовує, роблячи 3 кадри в секунду, а відеозапис ведеться від моменту позначення машини хрестиком. Записані відео- та фотодокази потім пред’являють водієві зупиненої машини (зупиняє другий член патрульного екіпажу).

Поліцейський радар контролю швидкості TruCam: слабкі місця та сильні сторони

Чи можна обманути лазерний радар

Найпростіший спосіб залишити TruCam ні з чим – не перевищувати швидкість. Крім зекономлених на штрафі грошей є додатковий бонус – менший ризик під час руху. Але власне прилад має деякі особливості, які водієві варто знати, як мінімум для того, щоб його не покарали помилково.

Спідометр "ТруКама" має дискретність 2 км/год, таким чином, щоб стати порушником, виставлений патрульним ліміт в приладі треба перевищити мінімум на 2 км/год;

Паспортна "далекобійність" цього прилада – 1200 м, але реалізувати цю можливість поліцейському важко (хто намагався коли-небудь роздивитись через бінокль літак чи птаха у небі, зрозуміє, чому). Відтак, на ділі радар засікає порушників не далі як 500 – 700 м.

На відстані 500 – 700 м промінь радара достатньо широкий, щоб порушник встиг уповільнитись і "злитись" з сусідніми машинами, уникнувши в такий спосіб фотофіксації;

Фото машини порушника з добре видимим номерним знаком камера робить з дистанції не більше 70 – 80 м. Якщо потік транспорту щільний, досвідчений водій на цих останніх до патруля метрах іноді може протриматись за іншими авто – і якісне фото з його номерами зроблено не буде. Сенсу зупиняти його в поліцейського теж не буде.

Розділова здатність фотокамери "ТруКама" 3,1 мегапіскселя, і вона робить якісні фотознімки розміром 2048x1536 px. Для фронтального фото цього достатньо, а в боковій проекції машини в русі патрульні не фотографують;

Вимірювач швидкості прив'язує свої фото до місцевості через модуль GPS. Відтак, безпідставні намагання довести, що машину зафіксовано поза зоною дії певних знаків, будуть марними;

У TruCam є захист від активних антирадарів: він вміє визначати "зустрічні" завади, і повідомляє про це поліцейських;

Допустимий за паспортом температурний режим приладу – від 10 градусів морозу до 60 градусів тепла. Тож якщо замір відбудеться за дужчого морозу, результат можна опротестовувати (сподіваємось, шістьдесятиградусної спеки в Україні ніколи не буде).

Поліцейський радар контролю швидкості TruCam: слабкі місця та сильні сторони

Коротко

Яким би не був той "ТруКам", точним чи не точним, ефективним чи не дуже, слід розуміти, що для пересічного водія кожна його присутність на дорозі – це запорука того, що швидкісний режим водіями порушуватись буде менше, а значить, рух буде безпечнішим.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, які порушення відслідковують камери фотофіксації в Україні.

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