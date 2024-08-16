Полицейский радар контроля скорости TruCam: слабые места и сильные стороны

Полицейский измеритель скорости TruCam работает на украинских путях уже больше десяти лет. Патрульные ценят его качества, водители боятся. А особенно бывает досадно, когда водителю кажется, что его "замеряли" неправильно и оштрафовали несправедливо. Расскажем о реальных возможностях этого непростого прибора.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre , Autobild Украина и информация с сайта МВД Украины.

О том, как работает полицейский радар "ТруКам", читайте в материале РБК-Украина .

Главное отличие измерителя скорости TruCam в том, что он использует в работе не радиолуч, а луч лазера. Это повысило его точность и избирательность, ведь лазерный луч, отправленный в избранный полицейским автомобиль, теперь почти никогда не прихватывает соседние машины или соседнюю АЗС. Но обо всем по порядку.

Принцип действия радара TruCam

Схема проста: по команде оператора прибор отправляет к нужному объекту луч лазера. Тот доходит до объекта и возвращается назад. Вычислив время, в течение которого луч вращается туда и обратно, прибор вычисляет скорость движения объекта.

Луч лазера узок, поэтому попасть им точно в нужный автомобиль даже издали проще. К примеру, на расстоянии 500 метров диаметр луча "ТруКама" не превышает 1,2 м, а на 100 метрах "отпечаток" лазера на объекте имеет всего 25 см в диаметре.

Как работает "ТруКам" на местности

Полицейский выбирает на дороге интересующий его автомобиль раньше времени, так как максимальная дальнобойность измерителя 1200 м. В видоискателе прибора инспектор замечает нужную машину крестиком, и радар определяет ее скорость. Если она превышает заданный предел, полицейский держит машину в кадре до расстояния, когда прочитается номерной знак (около 70 – 80 м). Фотокамера срабатывает, делая 3 кадра в секунду, а видеозапись ведется с момента обозначения машины крестиком. Записанные видео- и фотодоказательства затем предъявляют водителю остановленной машины (останавливает второй член патрульного экипажа).

Можно ли обмануть лазерный радар

Самый простой способ оставить TruCam ни с чем – не превышать скорость. Кроме сэкономленных на штрафе денег есть дополнительный бонус – меньший риск во время движения. Но собственно прибор имеет некоторые особенности, которые водителю следует знать, как минимум для того, чтобы его не наказали по ошибке.

Спидометр "ТруКама" имеет дискретность 2 км/ч, таким образом, чтобы стать нарушителем, выставленный патрульным лимит в приборе нужно превысить минимум на 2 км/ч;

Паспортная "дальнобойность" этого прибора – 1200 м, но реализовать эту возможность полицейскому трудно (кто пытался когда-нибудь разглядеть через бинокль самолет или птицу в небе, поймет почему). Следовательно, на деле радар засекает нарушителей не дальше 500 – 700 м.

На расстоянии 500 – 700 м луч радара достаточно широк, чтобы нарушитель успел замедлиться и "слиться" с соседними машинами, избежав таким образом фотофиксации;

Фото машины нарушителя с хорошо видимым номерным знаком камера делает с дистанции не более 70 – 80 м. Если поток транспорта плотный, опытный водитель на этих последних до патруля метрах иногда может продержаться в других авто – и качественное фото с его номерами сделано не будет. Смысла останавливать его у полицейского тоже не будет.

Разрешение фотокамеры "ТруКама" 3,1 мегапискселя, и она делает качественные фотоснимки размером 2048x1536 px. Для переднего фото этого достаточно, а в боковой проекции машины в движении патрульные не фотографируют;

Измеритель скорости привязывает фото к местности через модуль GPS. Следовательно, безосновательные попытки доказать, что машина зафиксирована вне зоны действия определенных знаков, будут бесполезными;

У TruCam есть защита от активных антирадаров: он умеет определять "встречные" помехи, и сообщает об этом полицейским;

Допустимый паспорт температурный режим прибора – от 10 градусов мороза до 60 градусов тепла. Так что если замер произойдет при сильном морозе, результат можно опротестовывать (надеемся, 60 градусной жары в Украине никогда не будет).

Кратко

Каким бы ни был ТруКам, точным или не точным, эффективным или не очень, следует понимать, что для рядового водителя каждое его присутствие на дороге – это залог того, что скоростной режим водителями нарушаться будет меньше, а значит, движение будет безопаснее .