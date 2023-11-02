Поліцейський продавав особисті дані українців: яке покарання отримає

За даними слідства, в одній із соціальних мереж зловмисники створили спеціальний чат-бот, де торгували конфіденційною інформацією. За гроші всі охочі могли купити інформацію фактично про будь-якого українця: від дат перетину ним кордону, до придбання та володіння майном.

Серед "клієнтів" популярністю користувалася інформація про адмінпорушення чи покарання, а також місце прописки. Вартість мінімальної інформації становила 200 доларів. Оплату приймали у криптовалюті.

Особисту інформацію з правоохоронних баз діставав поліцейський з Сум. Він копіював конфіденційні дані. Зараз його звільнили з поліції.

Колишнього правоохоронця звинувачують у несанкціонованому копіюванні інформації (ч. 2, 3 ст. 362 КК України). Розслідування вже завершили, а справу направили до суду. Зловмиснику загрожує тюремний термін до 6 років.

Фото: поліцейський з Сум продавав особисті дані українців (gbr.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області викрили поліцейського, який незаконно за гроші переправляв чоловіків за кордон.

Також у Рівненській області співробітниця поліції отримала підозру. Правоохоронниця збила 58-річну жінку, яка внаслідок ДТП померла у лікарні.