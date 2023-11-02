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Полицейский продавал личные данные украинцев: какое наказание получит

Фото: полицейский из Сум продавал личные данные украинцев (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранитель из Сум продавал в социальных сетях личные данные украинцев. За это ему грозит тюрьма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным следствия, в одной из социальных сетей злоумышленники создали специальный чат-бот, где торговали конфиденциальной информацией. За деньги все желающие могли купить информацию фактически о любом украинце: от дат пересечения им границы до приобретения и владения имуществом.

Среди "клиентов" популярностью пользовалась информация об админнарушениях или наказаниях, а также месте прописки. Стоимость минимальной информации составила 200 долларов. Оплату принимали в криптовалюте.

Личную информацию из правоохранительных баз получал полицейский из Сум. Он копировал конфиденциальные данные. Сейчас его уволили из полиции.

Бывшего правоохранителя обвиняют в несанкционированном копировании информации (ч. 2, 3 ст. 362 УК Украины). Расследование уже завершено, а дело направили в суд. Злоумышленнику грозит тюремный срок до 6 лет.

 

Фото: полицейский из Сум продавал личные данные украинцев (gbr.gov.ua)

Напомним, недавно в Одесской области разоблачили полицейского, который незаконно за деньги переправлял мужчин за границу.

Также в Ровенской области сотрудница полиции получила подозрение. Правоохранительница сбила 58-летнюю женщину, которая в результате ДТП скончалась в больнице.

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