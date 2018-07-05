Полицейский, который в марте пытался подорвать сотрудников СБУ, до сих пор не найден

По факту инцидента возбуждено уголовное дело

Полицейский, который в Киеве, возле станции метро "Лесная", в марте 2018 года при задержании за торговлю оружием пытался подорвать сотрудников Службы безопасности Украины, объявлен в розыск. Место нахождения подозреваемого неизвестно, говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина.

"Следственным отделом СБУ в Харьковской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 07,03,2018 по ч. 1 ст. 263 УК Украины", - говорится в документе.

Отмечается, что 14 марта 2018 года в данном производстве сотруднику ГУ НП в Киевской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины.

"14,03,2018 согласно ст. 281 УПК Украины (в связи с тем, что место нахождения подозреваемого неизвестно) указанное лицо объявлено в розыск, осуществление которого поручено сотрудникам СБУ в Харьковской области", - отметили в СБУ.

Вместе с тем, руководитель пресс-службы Нацполиции Киевской области Николай Жукович рассказал, что указанный полицейский был уволен, а производство находится в СБУ.

"Производство находится в СБУ, возможно он находится в розыске и они его разыскивают. Мы, в свою очередь, его сразу уволили", - сказал Жукович.

Ранее в СБУ сообщили, что полицейский имел отношение к бывшему "Беркуту". По факту инцидента возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Напомним, взрыв в Киеве возле станции метро "Лесная" устроил полицейский, который при задержании за торговлю оружием пытался подорвать сотрудников Службы безопасности Украины.