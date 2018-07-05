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Поліцейського, який у березні намагався підірвати співробітників СБУ, оголошено у розшук

НовиниСуспільство    05.07.2018 - 09:49
Фото: наслідки вибуху в Києві (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: наслідки вибуху в Києві (kyiv.npu.gov.ua)

За фактом інциденту порушено кримінальну справу

Поліцейського, який в Києві, біля станції метро "Лісова", у березні 2018 року при затриманні за торгівлю зброєю намагався підірвати співробітників Служби безпеки України, оголошено у розшук. Місце знаходження підозрюваного невідоме, йдеться у відповіді СБУ на запит РБК-Україна.

"Слідчим відділом СБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 07,03,2018 за ч. 1 ст. 263 КК України", - йдеться у документі.

Зазначається, що 14 березня 2018 року у даному провадженні співробітнику ГУ НП в Київській області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

"14,03,2018 відповідно до ст. 281 КПК України (у зв’язку з тим, що місце знаходження підозрюваного невідоме) вказану особу оголошено у розшук, здійснення якого доручено співробітникам СБУ в Харківській області", - зазначили в СБУ.

Разом з тим, керівник прес-служби Нацполіції Київської області Микола Жукович розповів, що вказаного поліцейського було звільнено, а провадження знаходиться у СБУ.

"Провадження знаходиться у СБУ, він можливо знаходиться у розшуку і вони його розшукують. Ми, в свою чергу, його одразу звільнили", - сказав Жукович.

Раніше в СБУ повідомили, що поліцейський мав відношення до колишнього "Беркуту". За фактом інциденту порушено кримінальну справу за посягання на життя співробітника правоохоронного органу.

Нагадаємо, вибух у Києві біля станції метро "Лісова" влаштував поліцейський, який при затриманні за торгівлю зброєю намагався підірвати співробітників Служби безпеки України.

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Теги публікації: Київ, Вибух, полиция, Служба безпеки України, розыск  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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