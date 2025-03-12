Поліцейським в Україні підвищать зарплати: який буде мінімальний оклад

Верховна Рада ухвалила за основу зміни до закону "Про Національну поліцію" щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських. Документ спрямований на підвищення зарплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

За його даними, проєкт № 6506-1 в першому читанні підтримав 261 народний депутат.

Проєкт передбачає, що посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто не менше 30 280 гривень.

Крім того, пропонується, що поліцейським буде виплачуватися щомісячна надбавка за вислугу років (строк служби) у розмірах:

за наявності стажу служби в поліції від одного до двох років - 5%,

від двох до чотирьох років - 10%,

від чотирьох до семи років - 15%,

від семи до десяти років - 20%,

від десяти до 13 років - 25%,

від 13 до 16 років - 30%,

від 16 до 19 років - 35%,

від 19 до 22 років - 40%,

від 22 до 25 років - 45%,

понад 25 років - 50% посадового окладу.

Згідно з проєктом, грошове забезпечення поліцейських складається з:

1) посадового окладу;

2) доплати за спеціального звання;

3) надбавки за вислугу років;

4) доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;

5) доплати за науковий ступінь та/або вчене звання;

6) премії (розмір якої у разі її встановлення не може перевищувати 30% посадового окладу

Обґрунтування проєкту

Як зазначається в проєкті, зараз головною складовою грошового забезпечення поліцейських є посадові оклади, розміри яких були встановлені у 2015 році та фактично є незмінними з того часу. Так наприклад, посадовий оклад оперуповноваженого, дільничного офіцера поліції або інспектора патрульної поліції не перевищує 2500 гривень, що не відповідає об'єктивній оцінки роботи поліції та реаліям сьогодення.

"Таким чином закон "Про Національну поліцію" не містить мінімальних гарантій грошового забезпечення поліцейських, що призводить до незадовільного рівня оплати праці працівників поліції та відтоку професійних кадрів", - йдеться в документі.