Полицейских обязали платить алименты со всех доходов

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас с военнослужащих ВСУ, других войск, Держспецзвязи, лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений внутренних дел, ГСЧС и Государственной уголовно-исполнительной службы удержание алиментов производится со всех видов денежного обеспечения, предоставляемого ежемесячно (оклад по штатной должности, оклад за военное или специальное звание, процентная надбавка за выслугу лет, ученое звание и научную степень, квалификацию и условия службы).

В то же время в указанном перечне отсутствуют полицейские.

Документ распространяет нормы по учету всех доходов при выплате алиментов на полицейских.

Кроме того, постановлением определено, что "с военнослужащих, а также полицейских, лиц рядового начальствующего состава органов внутренних дел, ГСЧС и Государственной уголовно-исполнительной службы удержание алиментов не производится с единовременного денежного пособия в случае увольнения с военной службы, службы в Национальной полиции и органах внутренних дел, ГСЧС и Государственной уголовно-исполнительной службы, а также других видов денежного обеспечения, которые не имеет постоянного характера."