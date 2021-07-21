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Поліцейських зобов'язали платити аліменти з усіх доходів

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови "Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб" (від 26 лютого 1993 року №146). Поліцейські також платитимуть аліменти з усіх щомісячних доходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 21 липня, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, зараз з військовослужбовців ЗСУ, інших військ, Держспецзв'язку, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, ДСНС та Державної кримінально-виконавчої служби утримання аліментів проводиться з усіх видів грошового забезпечення, що надається щомісяця (оклад за штатною посадою, оклад за військове або спеціальне звання, відсоткова надбавка за вислугу років, учене звання і науковий ступінь, кваліфікацію та умови служби).

Водночас у вказаному переліку відсутні поліцейські.

Документ поширює норми щодо врахування всіх доходів при виплаті аліментів на поліцейських.

Крім того, постановою визначено, що "з військовослужбовців, а також поліцейських, осіб рядового начальницького складу органів внутрішніх справ, ДСНС та Державної кримінально-виконавчої служби утримання аліментів не проводиться з одноразової грошової допомоги у разі звільнення з військової служби, служби в Національній поліції і з органів внутрішніх справ, ДСНС та Державної кримінально-виконавчої служби, а також інших видів грошового забезпечення, що не мають постійного характеру."

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Кабінет Міністрів Україниполицияалименты