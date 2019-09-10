Полиция задержала организатора нападения на инкассатор в Житомире

Полиция задержала одного из организаторов вооруженного нападения на инкассаторский автомобиль в Житомире, в результате которого пострадал сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает пресс-служба полиции.

Сообщается, что следователи проводят допрос подозреваемого. Князев добавил, что уже установлена ​​причастность задержанного к еще нескольким аналогичным правонарушениям по всей стране. Кроме того, полицейские обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, из которого было совершено нападение. Полицейские продолжают поиски другого соучастника нападения в пяти регионах Украины.

В пресс-службе полиции уточнили, что 9 сентября в Житомире неизвестные с применением огнестрельного оружия напали на инкассаторский автомобиль. Полицейский, который находился в автомобиле, успел обезопасить сумку с только что полученными деньгами, закинув ее в салон бронированного автомобиля.

Во время стрельбы полицейский получил ранение в ногу. 38-летнего старшего сержанта полиции доставили в больницу.

Как сообщало РБК-Украина ранее, нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле. По тревоге подняли подразделения полиции области, а на территории региона ввели оперативный план "Сирена".

Напомним, в Киеве водитель устроил стрельбу, в результате инцидента был ранен мужчина. Пострадавшего доставили в больницу, а для задержания подозреваемого объявляли план "Перехват".