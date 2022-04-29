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Полицейские из Нидерландов будут расследовать военные преступления в Украине

Военная полиция Нидерландов (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Несколько десятков нидерландских военных полицейских едут в Украину для расследования преступлений, совершенных российской армией. Кабинет министров Нидерландов 29 апреля ратифицирует решение об отправке специалистов на заседании Совета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Военные полицейские будут работать в местах, где могли быть совершены военные преступления, и передавать найденные материалы в Международный уголовный суд в Гааге. Он уже расследует военные преступления, которые могли быть совершены в Украине в последние недели, среди них массовые казни и изнасилования. Группа нидерландских полицейских останется в Украине на несколько недель.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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