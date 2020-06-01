Полицейские в Миннеаполисе обстреляли журналистов

В американском городе Миннеаполис, где возникли массовые протесты, полиция обстреляла съемочную группу немецкого агентства Deutsche Welle. Это произошло за несколько минут до прямого включения.

Об этом пишет DW.

Как отмечается, 31 мая корреспондент Штефан Зимонс и оператор Макс Ферг попали под обстрел перед прямым включением, затем полицейские потребовали от них покинуть место протестов.

Полиция требовала покинуть место съемки, несмотря на то, что съемочная группа предъявила документ об аккредитации.

"Мой оператор был подвержен риску еще сильнее, чем я. Все могло закончиться действительно очень плохо", - сказал Зимонс после инцидента. Он также указал, что полицейские находились в состоянии сильного стресса.

Это не первый случай нападения на представителей медиа со стороны силовиков. Так, 30 мая от резиновых пуль пострадали два сотрудника информагентства Reuters и корреспондент шведской газеты.

За день до этого в Миннеаполисе задержали съемочную группу телеканала CNN, которая вела прямой репортаж о протестах. На видеозаписи на сайте телеканала можно увидеть, как полицейские окружили журналиста CNN Омара Хименеса и заявили, что он арестован. На вопрос Хименеса, в чем он обвиняется, ответа не последовало.

Как пишет AP, за последние двое суток во время протестов в США полиция и демонстранты более 60 раз нападали на журналистов. Среди пострадавших оказались команда репортеров CNN, Huffington Post, агентства Assocaited press, Los Angeles Times.

Инциденты с нападениями на работников СМИ происходят в Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, округе Колумбия, Питтсбурге, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Сан-Диего, Детройте и Денвере.

Отметим, в индексе свободы прессы за 2020 год США занимает 45 место с "удовлетворительной" ситуацией. При этом составители рейтинга считают, что наиболее благоприятная ситуация с медиа наблюдается в Европе, несмотря на агрессивную политику некоторых стран. При этом США характеризуют как страну, "враждебную к прессе".

Своими заявлениями это подтверждает президент США Дональд Трамп, который неоднократно обвинял ведущие СМИ страны в распространении недостоверной информации.

Как сообщало РБК-Украина, протесты в США вспыхнули из-за того, что 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. На видео, которое можно найти в сети, видно, как Флойд говорил, что ему нечем дышать. Полицейские не отреагировали и он умер.

После власть свыше 40 американских городов в 22 штатах ввели комендантский час из-за массовых беспорядков.

Трамп обвиняет участников движения "Антифа" в подстрекательстве к массовым беспорядков и заявил, что власти США признают движение "Антифа" террористической организацией.

Также сообщалось, что более 50 антитеррористических групп ФБР будут расследовать насилие участников "Антифа" во время беспорядков в США.