Поліцейські збили російський дрон під час екстремальної евакуації з Покровська (відео)

Ситуація у Покровську

Нагадаємо, Покровський напрямок на сході України залишається одним із найгарячіших на фронті. Генеральний штаб ЗСУ щодня повідомляє про інтенсивні бойові дії в цьому регіоні.

Як розповів начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк, наразі у Покровську все ще залишаються 1413 цивільних жителів, а в у межах громади їх 2809.

За його словами, вже майже місяць російська армія інтенсивно атакує Покровську громаду за допомогою керованих авіабомб, артилерії та FPV-дронів. Він заважив, що наразі у місті немає жодного району, який не був би пошкоджений або зруйнований.

Він також додав, що евакуація з міста ще триває, але стає дедалі небезпечнішою з кожним днем. До більшості районів доїхати евакуаційним транспортом уже неможливо, тому люди виходять пішки.

Також через загострення безпекової ситуації завезти продукти до Покровська майже неможливо, тож магазини найближчими днями будуть зачинятися.