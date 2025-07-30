Полицейские сбили российский дрон во время экстремальной эвакуации из Покровска (видео)

Как сообщили в МВД, несмотря на смертельную опасность, полиция совместно с волонтерами осуществила несколько заездов в Покровск.

Отмечается, что заявки на эвакуацию поступают постоянно. За один рейс удается вывезти до восьми человек. Люди в спешке забирают только самое необходимое и домашних животных и пытаются как можно быстрее покинуть зону обстрелов.

"Во время эвакуации вражеский дрон пытался атаковать экипаж. Полицейским удалось вовремя сбить его с помощью специального ружья", - рассказали в МВД.