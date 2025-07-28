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Поліцейські показали відео перших хвилин після обстрілу багатоповерхівки у Києві

Київ, Понеділок 28 липня 2025 16:33
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Поліцейські показали відео перших хвилин після обстрілу багатоповерхівки у Києві Фото: наслідки обстрілу житлового будинку у Києві 28 липня (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні вночі, 28 липня, під час дронової атаки на Київ було пошкоджено багатоповерхівку у Дарницькому районі. Патрульні поліцейські показали, як надавали допомогу людям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Так, на відео зафіксовано перші хвилини після ворожого удару по житловому будинку в Дарницькому районі столиці. На кадрах видно, як патрульна поліція оперативно прибуває на місце обстрілу та надає допомогу постраждалим.

"Попри всі загрози, ми швидко прибули на місце події, щоб допомогти людям. Інспектори надали допомогу мешканцям багатоповерхівки, які зазнали травмувань, транспортували поранених до швидких та евакуювали людей у безпечні місця, - йдеться у повідомленні.

Нічна атака, що стала черговим актом російського терору, призвела до поранень мирних жителів, знищення квартир та пошкодження припаркованих автомобілів. На місці продовжують працювати рятувальники, медики та всі відповідні служби.

Громадян знову закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів - це рятує життя.

Обстріл РФ 28 липня

Нагадаємо, Росія під час атаки в ніч на 28 липня спрямувала ударні дрони на столицю України - Київ. Унаслідок дій ворога постраждали п'ять мирних мешканців Дарницького району, зокрема маленька дівчинка.

Протягом сьогоднішнього обстрілу війська РФ атакували Україну 331-м засобом повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 311 російських дронів і ракет.

Все про наслідки атаки цієї ночі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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