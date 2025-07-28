Поліцейські показали відео перших хвилин після обстрілу багатоповерхівки у Києві

Сьогодні вночі, 28 липня, під час дронової атаки на Київ було пошкоджено багатоповерхівку у Дарницькому районі. Патрульні поліцейські показали, як надавали допомогу людям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Так, на відео зафіксовано перші хвилини після ворожого удару по житловому будинку в Дарницькому районі столиці. На кадрах видно, як патрульна поліція оперативно прибуває на місце обстрілу та надає допомогу постраждалим.

"Попри всі загрози, ми швидко прибули на місце події, щоб допомогти людям. Інспектори надали допомогу мешканцям багатоповерхівки, які зазнали травмувань, транспортували поранених до швидких та евакуювали людей у безпечні місця, - йдеться у повідомленні.

Нічна атака, що стала черговим актом російського терору, призвела до поранень мирних жителів, знищення квартир та пошкодження припаркованих автомобілів. На місці продовжують працювати рятувальники, медики та всі відповідні служби.

Громадян знову закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів - це рятує життя.