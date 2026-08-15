Поліцейські показали кадри перших хвилин після удару РФ по Марганцю
Перші хвилини після атаки дронів на житлові будинки в Марганці потрапили на кадри бодікамер поліцейських.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Деталі атаки на Марганець
Ворожі ударні БпЛА поцілили у житлові багатоквартирні будинки в одному зі спальних районів міста близько опівночі. Внаслідок влучань виникли пожежі, а квартири та під’їзди зазнали значних руйнувань.
На оприлюдненому відео з бодікамер правоохоронців зафіксовано перші хвилини після удару - вогонь, дим, понівечені сходи, вибиті вікна, зруйновані стіни та уламки бетону.
На кадрах видно, як цивільні люди в паніці кличуть на допомогу, шукають рідних та намагаються дістатися укриттів.
Жертви та постраждалі
Внаслідок російського удару загинув хлопчик, якому було лише кілька місяців. Немовля отримало травми, несумісні з життям.
Ще 11 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених є двоє дітей - 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.
Наразі поліцейські продовжують нести службу на місці пригоди, допомагають людям та документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.
Що відомо про ситуацію в Марганці
Нагадаємо, що окупанти регулярно завдають ударів по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі Марганця, застосовуючи важку артилерію та ударні безпілотники.
Ворожі обстріли спричиняють значні руйнування та призводять до трагічних наслідків серед мирного населення.
Зокрема, під час однієї з останніх нічних атак російські БпЛА влучили в багатоповерхові будинки міста. Унаслідок цього обстрілу у Марганці загинуло тримісячне немовля, а ще 11 людей отримали поранення.
Крім прямої загрози життю, систематичні атаки регулярно спричиняють комунальні колапси в місті та прилеглих громадах.
Нещодавно через масштабну аварію на водогоні Марганець кілька діб залишався без питної води, а процес відновлення водопостачання брали під особистий контроль у Міністерстві інфраструктури.