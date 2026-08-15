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Полицейские показали кадры первых минут после удара РФ по Марганцу

22:25 15.08.2026 Сб
2 мин
Что сняли камеры полиции сразу после взрывов?
aimg Сергей Козачук
Полицейские показали кадры первых минут после удара РФ по Марганцу Фото: последствия атаки на Марганец (t.me/dnipropetrovskaODA)
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Первые минуты после атаки дронов на жилые дома в Марганце попали на кадры полицейских бодикамер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали атаки на Марганец

Вражеские ударные БпЛА попали в жилые многоквартирные дома в одном из спальных районов города около полуночи. В результате попаданий возникли пожары, а квартиры и подъезды получили значительные разрушения.

На обнародованном видео с бодикамер стражей порядка зафиксированы первые минуты после удара - огонь, дым, изуродованные лестницы, выбитые окна, разрушенные стены и обломки бетона.

На кадрах видно, как гражданские люди в панике зовут на помощь, ищут родных и пытаются добраться до укрытий.

Жертвы и пострадавшие

В результате российского удара погиб мальчик, которому было всего несколько месяцев. Младенец получил травмы, несовместимые с жизнью.

Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди раненых двое детей - 5-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Полицейские продолжают нести службу на месте происшествия, помогают людям и документируют последствия очередного военного преступления РФ.

Что известно о ситуации в Марганце

Напомним, что оккупанты регулярно наносят удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Марганца, применяя тяжелую артиллерию и ударные беспилотники.

Вражеские обстрелы приводят к значительным разрушениям и приводят к трагическим последствиям среди мирного населения.

В частности, во время одной из последних ночных атак российские БПЛА попали в многоэтажные дома города. В результате этого обстрела в Марганце погиб трехмесячный младенец, а еще 11 человек получили ранения.

Кроме прямой угрозы жизни, систематические атаки регулярно вызывают коммунальные коллапсы в городе и близлежащих общинах.

Недавно из-за масштабной аварии на водопроводе Марганец несколько суток оставался без питьевой воды, а процесс восстановления водоснабжения брали под личный контроль в Министерстве инфраструктуры.

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