Полицейские показали кадры первых минут после удара РФ по Марганцу

Первые минуты после атаки дронов на жилые дома в Марганце попали на кадры полицейских бодикамер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

Детали атаки на Марганец

Вражеские ударные БпЛА попали в жилые многоквартирные дома в одном из спальных районов города около полуночи. В результате попаданий возникли пожары, а квартиры и подъезды получили значительные разрушения.

На обнародованном видео с бодикамер стражей порядка зафиксированы первые минуты после удара - огонь, дым, изуродованные лестницы, выбитые окна, разрушенные стены и обломки бетона.

На кадрах видно, как гражданские люди в панике зовут на помощь, ищут родных и пытаются добраться до укрытий.

Жертвы и пострадавшие

В результате российского удара погиб мальчик, которому было всего несколько месяцев. Младенец получил травмы, несовместимые с жизнью.

Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди раненых двое детей - 5-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Полицейские продолжают нести службу на месте происшествия, помогают людям и документируют последствия очередного военного преступления РФ.