Поліцейські, які опікуються порядком у метрополітені, прийшли до "Київтеплоенерго"

"До головного офісу КП "Київтеплоенерго" вкотре прийшли правоохоронці – представники Управління поліції у метрополітені Головного управління Нацполіції у м. Києві. Візит, щонайменше, дивний, адже жодних робіт, що стосуються діяльності метрополітену, КП "Київтеплоенерго" взагалі не здійснює", - йдеться у повідомленні.

Складається враження, що це штучне продукування кримінальних проваджень і навмисне створення кризових ситуацій для підприємства з непрофесійним втручанням у всі напрями діяльності теплопостачального підприємства з метою дестабілізації процесів життєзабезпечення міста, особливо на старті опалювального сезону

В "Київтеплоенерго" зазначають, що правоохоронці розслідують виконання будівельних робіт на одному з об’єктів енергетики підрядною організацією. Привід для обшуків – начебто порушення підрядником трудового законодавства та наявність у нього офіційно не оформлених працівників.

"КП "Київтеплоенерго" заявляє про абсурдність таких звинувачень з боку правоохоронців, адже підприємство не має жодного стосунку до трудових відносин у колективі іншого суб’єкта господарювання. Підприємство також не має контрольних функцій у сфері трудових відносин та зазначає, що такі повноваження мають винятково органи державної влади", - повідомляє сайт КМДА.

Також "Київтеплоенерго" наголошує, що правоохоронці намагаються вилучити оригінали документів за ще не закінченими договорами, що може призвести до зриву виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури міста. Несанкціоноване втручання у процес відновлення об’єктів критичної інфраструктури міста може призвести до непередбачуваних наслідків у зимовий період, підкреслюють тепловики.