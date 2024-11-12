Полицейские, которые занимаются порядком в метрополитене, пришли в "Киевтеплоэнерго"

"В главный офис КП "Киевтеплоэнерго" в очередной раз пришли правоохранители - представители Управления полиции в метрополитене Главного управления Нацполиции в г. Киеве. Визит, по меньшей мере, странный, ведь никаких работ, касающихся деятельности метрополитена, КП "Киевтеплоэнерго" вообще не осуществляет", - говорится в сообщении.

Создается впечатление, что это искусственное производство уголовных производств и умышленное создание кризисных ситуаций для предприятия с непрофессиональным вмешательством во все направления деятельности теплоснабжающего предприятия с целью дестабилизации процессов жизнеобеспечения города, особенно на старте отопительного сезона.

В Киевтеплоэнерго отмечают, что правоохранители расследуют выполнение строительных работ на одном из объектов энергетики подрядной организацией. Повод для обысков – якобы нарушение подрядчиком трудового законодательства и наличие у него официально не оформленных работников.

"КП "Киевтеплоэнерго" заявляет об абсурдности таких обвинений со стороны правоохранителей, ведь предприятие не имеет никакого отношения к трудовым отношениям в коллективе другого субъекта хозяйствования. Предприятие также не имеет контрольных функций в сфере трудовых отношений и отмечает, что такие полномочия обладают исключительно органами государственной власти", - сообщает сайт КГГА.

Также "Киевтеплоэнерго" отмечает, что правоохранители пытаются изъять оригиналы документов по еще не законченным договорам, что может привести к срыву работ на объектах критической инфраструктуры города. Несанкционированное вмешательство в процесс восстановления объектов критической инфраструктуры города может привести к непредсказуемым последствиям в зимний период, подчеркивают тепловики.