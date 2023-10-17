Поліцейські евакуювали всіх дітей із 12 прифронтових населених пунктів Донецької області

"345 дітей разом з їхніми рідними врятовані під час чергового етапу обов’язкової евакуації в Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жодної дитини не залишилося в населених пунктах:

Залізне, Нью-Йорк і Північне (Бахмутський район);

Ямпіль, Торське, Зарічне, Оріхуватка, Никанорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка (Краматорський район).

Клименко подякував поліції Донецької області за врятовані життя.

Евакуація дітей

Російські окупанти щодня обстрілюють населені пункти України. Від атак страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Раніше в Донецькій ОВА повідомляли, що 388 дітей в області потребують примусової евакуації.

Пізніше виконуючий обов’язки очільника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз заявив, що дві громади Донецької області планують евакуацію дітей. Обласна військова адміністрація вже підтримала це рішення.