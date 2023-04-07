UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поліцейська охорона та чіткі алгоритми. Кабмін схвалив концепцію безпеки шкіл

Фото: в Україні розробили концепцію охорони шкіл (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів схвалив концепцію, за якою в Україні буде впроваджено алгоритми дій у разі небезпеки у навчальних закладах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, дана концепція передбачає нові підходи до пожежної безпеки та охорони шкіл із залученням відповідних підрозділів поліції. Окрім цього буде залучено нові підходи до пропускного режиму, відеоспостереження, інклюзивності.

"Концепція дозволить впроваджувати чіткі алгоритми дій у разі небезпеки, додаткове навчання для вчителів та учнів про те, як діяти в різних ситуаціях", - заявив Шмигаль.

Прем'єр розповів що у 2023 році в Україні передбачено 1,5 мільярда гривень субвенції регіонам на облаштування в школах якісних укриттів.

"Від місцевої влади очікуємо швидких результатів та ефективного використання виділених коштів", - сказав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна посилить захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації від ворожих атак. Вже підготовлені проєкти, які реалізовуватимуться протягом року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів Українишкола