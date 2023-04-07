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Полицейские охраны и четкие алгоритмы. Кабмин одобрил концепцию безопасности школ

Фото: в Украине разработали концепцию охраны школ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров одобрил концепцию, по которой в Украине будут внедрены алгоритмы действий в случае опасности в учебных заведениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, данная концепция подразумевает новые подходы к пожарной безопасности и охране школ с привлечением соответствующих подразделений полиции. Кроме этого будут привлечены новые подходы к пропускному режиму, видеонаблюдению, инклюзивности.

"Концепция позволит внедрять четкие алгоритмы действий в случае опасности, дополнительное обучение для учителей и учащихся о том, как действовать в разных ситуациях", - заявил Шмигаль.

Премьер рассказал, что в 2023 году в Украине предусмотрено 1,5 миллиарда гривен субвенции регионам на обустройство в школах качественных укрытий.

"От местных властей ожидаем скорых результатов и эффективного использования выделенных средств", - сказал он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина ужесточит защиту систем распределения электроэнергии и объектов генерации от вражеских атак. Уже подготовлены проекты, реализуемые в течение года.

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