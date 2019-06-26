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Политологи объяснили партийное лидерство "Батькивщины"

Новости » Выборы 2019    26.06.2019 - 13:36
Политологи объяснили партийное лидерство "Батькивщины"
Фот: обсуждение результатов анализа МЦПИ

Эксперты считают лидерство "Батькивщины" закономерным

Партия "Батькивщина" имеет давнюю историю, харизматичного лидера и партийные ячейки почти на всей территории Украины, именно поэтому она является лидером топ-20 украинских партий по эффективности и активности. Об этом заявили политологи, обсуждая результаты анализа Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) по активности и эффективности политических партий за последние 5 лет, передает РБК-Украина.

"Лидерство "Батькивщины" является совершенно закономерным и логичным. Это реальная партия, которая уже давно существует. Это одна из наиболее устоявшихся партий, которая эффективно участвует во всех выборах: от местных до президентских и парламентских. Имеет развитую партийную структуру, харизматичного лидера", - отметил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Со своей стороны политолог, Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отметил, что "Батькивщина" - это электорально эффективная партия, ведь с 2002 года имеет парламентское представительство.

К тому же, обратил внимание он, рейтинг самой партии и личный рейтинг лидера политической силы Юлии Тимошенко почти совпадают, то есть "это свидетельствует о том, что есть и партийная структура, и есть лидер".

Отметим, во время анализа партий учитывали 4 ключевых индекса: электоральная активность, электоральная эффективность, формирование программно-проблемных активностей, а также информационная активность.

Как отмечают авторы исследования, бренд политической силы "Батькивщина" оставался неизменным, несмотря на времена подъема и неудач и сформировал ядерный электорат, который в любое время поддерживает ее и это свидетельствует об успешности.

Кроме того, отмечают в МЦПИ, показателем эффективности "Батькивщины" стала разработка масштабного проект - Нового курса, который имеет существенное преимущество над другими партиями в аспекте программно-проблемных предложений.

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