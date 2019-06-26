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Політологи пояснили партійне лідерство "Батьківщини"

Новини » Вибори 2019    26.06.2019 - 13:36
Політологи пояснили партійне лідерство "Батьківщини"
Фот: обговорення результатів аналізу МЦПД

Експерти вважають лідерство "Батьківщини" закономірним

Партія "Батьківщина" має давню історію, харизматичного лідера та партійні осередки майже на всій території України, саме тому вона є лідером топ-20 українських партій за ефективністю та активністю. Про це заявили політологи, обговорюючи результати аналізу Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) щодо активності та ефективності політичних партій за останні 5 років, передає РБК-Україна. 

"Лідерство "Батьківщини" є абсолютно закономірним і логічним. Це реальна партія, яка вже давно існує. Це одна з найбільш сталих партій, яка ефективно бере участь у всіх виборах: від місцевих до президентських і парламентських. Має розвинену партійну структуру, харизматичного лідера", - зазначив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Зі свого боку політолог, Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов зауважив, що "Батьківщина" - це електорально ефективна партія, адже з 2002 року має парламентське представництво.

До того ж, звернув увагу він, рейтинг самої партії та особистий рейтинг лідера політичної сили Юлії Тимошенко майже збігаються, тобто "це свідчить про те, що є і партійна структура, і є лідер".

Зазначимо, під час аналізу партій до уваги брали 4 ключових індекси: електоральна активність, електоральна ефективність, формування програмно-проблемних активностей, а також інформаційна активність.

Як зазначають автори дослідження, бренд політичної сили "Батьківщина" залишався незмінним попри часи піднесення та невдач і сформував ядерний електорат, який у будь-який час підтримує її і це свідчить про успішність.

Окрім того, зазначають в МЦПД, показником ефективності "Батьківщини" стала розробка масштабного проєкт - Нового курсу, який має суттєву перевагу над іншими партіями в аспекті програмно-проблемних пропозицій.

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