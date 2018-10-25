Политолог скептически оценил перспективы Гриценко и Садового на выборах

Анатолий Гриценко и Андрей Садовой (коллаж РБК-Украина)

Политолог Валентин Гладких исключил вероятность того, что Гриценко объединится с "Самопомиччю" и "Демальянсом"

Политолог, кандидат философских наук Валентин Гладких скептически оценил перспективы Анатолия Гриценко и Андрея Садового на выборах в 2019 году. Такое мнение эксперт высказал в комментарии изданию "Апостроф".

В частности, Гладких отметил, что "Самопомич" Садового - это некий вариант "ДемАльянса".

"Но если последние остановились в своем развитии, то эти - даже деградировали. Фактически партия, которая в 2013 году воспринималась, как либеральная, как партия горожан, и, если хотите, партия среднего класса, как "Самопомич" сама себя позиционировала, выродилась неизвестно во что", - сказал политолог.

Он уверен, что для многих это было огромное разочарование. По словам эксперта, вместо того, чтобы продолжать свою экспансию и стать общенациональной партией в полном смысле этого слова, в "Самопомочи" решили дрейфовать в другую сторону и в результате превратились в "городскую партию", уровня Винницкой европейской инициативы, но во львовском варианте.

"Что касается Гриценко ... мне не понятно, а насколько у него вообще есть (партийные) структуры? Или в "Гражданской инициативе" все сводится лишь к персоне самого Гриценко? Вот скольких своих представителей они провели на выборах в ОТО? А это очень важный показатель, который свидетельствует о том, как глубоко протягиваются партийные структуры", - заявил Гладких.

Он также считает, что "они практически никак не протягиваются, а все это все существует лишь на бумаге и исключительно в медийном освещении".

"Поэтому я отношусь очень скептически и к перспективам Садового, и к перспективам Гриценко. А о "ДемАльянсе" Гацко даже смысла нет говорить", - сказал Гладких.

Политолог также исключил вероятность того, что Гриценко объединится с "Самопомиччю" и "ДемАльянсом".

"Накануне президентских - это вообще очевидно. А что касается парламентских выборов, то я также не вижу смысла им объединяться. Потому что, по крайней мере, на прошлые выборы и Гриценко, и Садовый шли отдельно, и сейчас, думаю, будут идти отдельными колоннами. Хотя, я думаю, оба не пройдут", - сказал эксперт.