Політолог скептично оцінив перспективи Гриценка і Садового на виборах

Анатолій Гриценко та Андрій Садовий (колаж РБК-Україна)

Політолог Валентин Гладких виключив ймовірність того, що Гриценко об'єднається з "Самопоміччю" і "Демальянсом"

Політолог, кандидат філософських наук Валентин Гладких скептично оцінив перспективи Анатолія Гриценка і Андрія Садового на виборах в 2019 році. Таку думку експерт висловив у коментарі виданню "Апостроф".

Зокрема, Гладких зазначив, що "Самопоміч" Садового - це в певному розумінні варіант "ДемАльянсу".

"Але якщо останні зупинилися у своєму розвитку, то ці - навіть деградували. Фактично партія, яка в 2013 році сприймалася, як ліберальна, як партія городян, і, якщо хочете, партія середнього класу, як "Самопоміч" сама себе позиціонувала, виродилася невідомо у що", - сказав політолог.

Він впевнений, що для багатьох це було величезним розчаруванням. За словами експерта, замість того, щоб продовжувати свою експансію і стати загальнонаціональною партією в повному сенсі цього слова, в "Самопомочі" вирішили дрейфувати в іншу сторону і в результаті перетворилися в "міську партію", рівня Вінницької європейської ініціативи, але у львівському варіанті.

"Що стосується Гриценка ... мені не зрозуміло, а наскільки у нього взагалі є (партійні) структури? Чи у "Громадянської ініціативи" все зводиться лише до персони самого Гриценка? Ось скількох своїх представників вони провели на виборах в ОТГ? А це дуже важливий показник, який свідчить про те, як глибоко простягаються партійні структури", - заявив Гладких.

Він також вважає, що "вони практично ніяк не простягаються, а все це все існує лише на папері і виключно в медійному освітленні".

"Тому я ставлюся дуже скептично до перспектив Садового, і до перспектив Гриценка. А про "ДемАльянс" Гацька навіть немає сенсу говорити", - сказав Гладких.

Політолог також виключив ймовірність того, що Гриценко об'єднається з "Самопоміччю" і "ДемАльянсом".

"Напередодні президентських - це взагалі очевидно. А що стосується парламентських виборів, то я також не бачу сенсу їм об'єднуватися. Тому що, принаймні, на минулі вибори і Гриценко, і Садовий йшли окремо, і зараз, думаю, будуть іти окремими колонами. Хоча, я думаю, обидва не пройдуть", - сказав експерт.