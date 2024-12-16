Політолог розповів, коли в Україні буде "ідеальний сценарій" для виборів

Вибори в Україні відбудуться не раніше ніж за пів року після того, як Україна та Росія домовляться про перемир'я.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів політолог Володимир Фесенко.
На думку політолога, зараз Росія має військову перевагу, і тому російському диктатору Володимиру Путіну не вигідні перемовини щодо перемир’я.
"Аргументів, що для Путіна наразі невигідно йти на припинення війни, значно більше, ніж тих, які могли б сприяти досягненню домовленостей. Поки в нього є військова перевага і поки російські війська можуть наступати, існує висока ймовірність, що війна триватиме далі", - вважає Фесенко.
Саме тому він скептично оцінює можливість проведення виборів в Україні навесні наступного року. Політолог зазначає, що для цього потрібно, аби перемир’я було досягнуто вже 20 або 25 січня, і тільки тоді, можливо, 25 травня відбудуться вибори.
"Не хочу стверджувати на 100%, але з вірогідністю 98-99% жодних виборів навесні не буде. Я не вірю, що вдасться швидко домовитися про перемир’я. Мій суб’єктивний прогноз: навесні шанси на досягнення домовленостей щодо припинення бойових дій становлять лише 20–25%, навіть не 50%", - пояснив експерт.
Він додав, що навіть у разі досягнення перемир’я навесні, вибори можуть відбутися не раніше, ніж через пів року, тобто восени.
"Це оптимістичний сценарій. Але можливий і зворотний варіант, коли війна і переговори затягнуться щонайменше на рік. Я не є оптимістом щодо можливості швидких виборів. Утім, зараз у Верховній Раді вже вирує політична лихоманка - надзвичайно заразна хвороба, яка масово охопила депутатів", - наголосив він.
Раніше ми писали, що за словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів під час війни. Проте така заборона передбачена законом "Про правовий режим воєнного стану". Це правило стосується і парламентських виборів, які мали б відбутися 29 жовтня 2023 року, а також президентських виборів, які планувались на кінець березня 2024 року.
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