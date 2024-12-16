Политолог рассказал, когда в Украине будет "идеальный сценарий" для выборов

По мнению политолога, сейчас Россия имеет военное преимущество, и поэтому российскому диктатору Владимиру Путину не выгодны переговоры о перемирии.

"Аргументов, что для Путина сейчас невыгодно идти на прекращение войны, значительно больше, чем тех, которые могли бы способствовать достижению договоренностей. Пока у него есть военное преимущество и пока российские войска могут наступать, существует высокая вероятность, что война будет продолжаться дальше", - считает Фесенко.

Именно поэтому он скептически оценивает возможность проведения выборов в Украине весной следующего года. Политолог отмечает, что для этого нужно, чтобы перемирие было достигнуто уже 20 или 25 января, и только тогда, возможно, 25 мая состоятся выборы.

"Не хочу утверждать на 100%, но с вероятностью 98-99% никаких выборов весной не будет. Я не верю, что удастся быстро договориться о перемирии. Мой субъективный прогноз: весной шансы на достижение договоренностей о прекращении боевых действий составляют лишь 20-25%, даже не 50%", - пояснил эксперт.

Он добавил, что даже в случае достижения перемирия весной, выборы могут состояться не раньше, чем через полгода, то есть осенью.

"Это оптимистический сценарий. Но возможен и обратный вариант, когда война и переговоры затянутся минимум на год. Я не являюсь оптимистом относительно возможности быстрых выборов. Впрочем, сейчас в Верховной Раде уже бушует политическая лихорадка - чрезвычайно заразная болезнь, которая массово охватила депутатов", - подчеркнул он.