Политолог рассказал, когда в Украине будет "идеальный сценарий" для выборов

Выборы в Украине состоятся не ранее чем через полгода после того, как Украина и Россия договорятся о перемирии.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал политолог Владимир Фесенко.
По мнению политолога, сейчас Россия имеет военное преимущество, и поэтому российскому диктатору Владимиру Путину не выгодны переговоры о перемирии.
"Аргументов, что для Путина сейчас невыгодно идти на прекращение войны, значительно больше, чем тех, которые могли бы способствовать достижению договоренностей. Пока у него есть военное преимущество и пока российские войска могут наступать, существует высокая вероятность, что война будет продолжаться дальше", - считает Фесенко.
Именно поэтому он скептически оценивает возможность проведения выборов в Украине весной следующего года. Политолог отмечает, что для этого нужно, чтобы перемирие было достигнуто уже 20 или 25 января, и только тогда, возможно, 25 мая состоятся выборы.
"Не хочу утверждать на 100%, но с вероятностью 98-99% никаких выборов весной не будет. Я не верю, что удастся быстро договориться о перемирии. Мой субъективный прогноз: весной шансы на достижение договоренностей о прекращении боевых действий составляют лишь 20-25%, даже не 50%", - пояснил эксперт.
Он добавил, что даже в случае достижения перемирия весной, выборы могут состояться не раньше, чем через полгода, то есть осенью.
"Это оптимистический сценарий. Но возможен и обратный вариант, когда война и переговоры затянутся минимум на год. Я не являюсь оптимистом относительно возможности быстрых выборов. Впрочем, сейчас в Верховной Раде уже бушует политическая лихорадка - чрезвычайно заразная болезнь, которая массово охватила депутатов", - подчеркнул он.
Ранее мы писали, что по словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, Конституция Украины не содержит прямого запрета на проведение выборов во время войны. Однако такой запрет предусмотрен законом "О правовом режиме военного положения". Это правило касается и парламентских выборов, которые должны были бы состояться 29 октября 2023 года, а также президентских выборов, которые планировались на конец марта 2024 года.
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