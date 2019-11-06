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Политолог раскритиковал назначение нового главы Харьковской ОГА

Новости » Политика     06.11.2019 - 17:07
Политолог раскритиковал назначение нового главы Харьковской ОГА
Фото: Юлия Светличная (из открытых источников)

По мнению Карасева, ситуация нетипична для Украины

После трех лет в должности главы ХОГА у Юлии Светличной высокий рейтинг и очень пристойные социально-экономические показатели региона. Политолог Вадим Карасев прокомментировал назначение нового главы Харьковской ОГА.

По его словам, если по большинству других областей необходимость смены главы ОГА не вызывала сомнений, то по Харьковской области есть вопросы.

"Ситуация нетипична для Украины: после трех лет в должности главы ХОГА у Светличной высокий рейтинг и очень пристойные социально-экономические показатели региона. Вот скрин с сайта Президента. Это июньская петиция с требованием уволить Светличную. Набрала аж 52 голоса. Из необходимых 25 000. 52 человека. За три месяца. Вот и весь "негатив", – подчеркнул Карасев.

Он отметил, что остается только "догадываться", зачем было в этих условиях проводить "ротацию" в Харьковской области и менять Светличную на Кучера.

"Регион очень сложный, приграничный. Россия рядом. Последние годы область была управляема и стабильна. У Светличной получалось. Получится ли у Кучера – увидим", – резюмировал Карасев.

Несколько мыслей по поводу родной мне Харьковщины и сегодняшних кадровых назначений там. Сегодня Юлию Светличную в...

Опубліковано Вадимом Карасьовим Середа, 6 листопада 2019 р.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кучера новым главой Харьковской областной государственной администрации (ОГА). До этого, с 15 октября 2016 г., ХОГА возглавляла Юлия Светличная.

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