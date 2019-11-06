Політолог розкритикував призначення нового глави Харківської ОДА

Фото: Юлія Світлична (з відкритих джерел)

За словами Карасьова, ситуація є нетиповою для України

Після трьох років на посаді глави ХОДА у Юлії Світличної високий рейтинг і дуже пристойні соціально-економічні показники регіону. Політолог Вадим Карасьов прокоментував призначення нового глави Харківської ОДА.

За його словами, якщо у більшості інших областей необхідність зміни голови ОДА не викликала сумнівів, то щодо Харківщини є питання.

"Ситуація є нетиповою для України: після трьох років на посаді глави ХОДА у Світличної високий рейтинг та дуже пристойні соціально-економічні показники регіону. Ось скрін з сайту Президента. Це червнева петиція з вимогою звільнити Світличну. Набрала аж 52 голоси. З необхідних 25 тис. 52 людини. За три місяці. Ось і весь "негатив", – наголосив Карасьов.

Він зазначив, що залишається лише "здогадуватися", навіщо було в цих умовах проводити "ротацію" на Харківщині та змінювати Світличну на Кучера.

"Регіон дуже складний, прикордонний. Росія поруч. Останні роки область була керована і стабільна. У Світличної виходило. Чи вийде у Кучера – побачимо", – підсумував Карасьов.

Несколько мыслей по поводу родной мне Харьковщины и сегодняшних кадровых назначений там. Сегодня Юлию Светличную в... Опубліковано Вадимом Карасьовим Середа, 6 листопада 2019 р.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кучера новим головою Харківської обласної державної адміністрації (ОДА). До цього, з 15 жовтня 2016 р., ХОДА очолювала Юлія Світлична.