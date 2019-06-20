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Политолог поставил под сомнение социологию "Рейтинга"

Новости » Выборы 2019    20.06.2019 - 13:58
Политолог поставил под сомнение социологию "Рейтинга"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эксперт прокомментировал результаты соцопроса

Группа "Рейтинг" показала результаты исследований, сделанных, по факту, в одни выходные, но с большой разницей в цифрах. Об этом на своем Facebook написал политолог Сергей Таран, комментируя данные группы "Рейтинг".

"О рейтингах. Общеизвестно, что замеры традиционно делают на выходных. Группа "Рейтинг" показала результаты исследований, сделанных, по факту, в одни выходные, но с большой разницей в цифрах – как в отношении количества неопределенных (22% и 14%), так и относительно рейтингов "Европейской солидарности", – отметил политолог.

Также Сергей Таран со скепсисом отнесся к прогнозу социологов относительно явки избирателей в летний период: "Ну и явка в 89% в июле не вызывает ничего, кроме скепсиса".

Согласно последним данным "Рейтинга", лидером электоральных симпатий остается партия Владимира Зеленского "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также проходной барьер преодолевают "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,1%), партия "Голос" (8,1%), "Батькивщина" (7,3%), "Европейская солидарность" (5,0%).

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