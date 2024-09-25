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Політолог оцінив ризики для України у разі президентства Трампа

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Данило Крамаренко

В разі приходу до влади в США кандидата від Республіканців Дональда Трампа ризики для України очевидні. Самі лише його заяви говорять про те, що в його оточенні є люди, які можуть формувати антиукраїнські установки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка.

"Сам факт накручування Трампа проти Зеленського та України говорить про те, що в його оточенні є люди, які можуть формувати нехай ситуативні, але антиукраїнські установки", - зауважив Фесенко.

Він заявив, що у випадку повернення Трампа до влади ризики для України є, та зауважив, що вони не в тому, що каже Трамп про українського президента Володимира Зеленського чи про саму Україну прямо зараз.

Водночас політолог зауважив, що переговори із Росією є неминучі, і якщо Трамп стане президентом США, то буде їх ініціатором. А отже, як він підкреслив, готуватися треба заздалегідь і підготувати тактику, як поводитись на переговорах та відстоювати свої інтереси.

"Це не означає, що Трамп здаватиме Україну Росії. Але багато залежатиме від того, хто займатиметься питанням переговорів, наскільки ця особа буде компетентною та об'єктивною. Апокаліптичних ризиків, фаталізму та приреченості немає", - вважає Фесенко.

На його думку, якщо Україні висуватимуть неприйнятні умови, тоді треба напрацювати контрстратегію з європейськими партнерами. Про те, як захищатись на тлі можливого позбавлення американської підтримки.

Водночас експерт зауважив, що наразі очікується, що Трамп схилятиме до поступок не тільки Москву, а й Київ, якщо він не погодиться на його план припинення вогню.

"Поки що найбільш імовірний сценарій, у якому конгресмени-республіканці та "рейганівське партійне крило" переконуватимуть його зберегти підтримку України, але у форматі ленд-лізу/кредиту. Якщо виникнуть проблеми і ми відмовлятимемося, Трамп почне тиснути припиненням військової та фінансової допомоги", - підсумував Фесенко.

 

Зауважимо, що нещодавно Трамп знову назвав президента України "найкращим продавцем в історії" та пообіцяв "вивести Америку з війни".

Детальніше про це, та про те, що означає риторика Трампа, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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