Политолог оценил риски для Украины в случае президентства Трампа

"Сам факт накручивания Трампа против Зеленского и Украины говорит о том, что в его окружении есть люди, которые могут формировать пусть ситуативные, но антиукраинские установки", - отметил Фесенко.

Он заявил, что в случае возвращения Трампа к власти риски для Украины есть, и отметил, что они не в том, что говорит Трамп об украинском президенте Владимире Зеленском или о самой Украине прямо сейчас.

В то же время политолог отметил, что переговоры с Россией неизбежны, и если Трамп станет президентом США, то будет их инициатором. А значит, как он подчеркнул, готовиться нужно заранее и подготовить тактику, как вести себя на переговорах и отстаивать свои интересы.

"Это не значит, что Трамп будет сдавать Украину России. Но многое будет зависеть от того, кто будет заниматься вопросом переговоров, насколько это лицо будет компетентным и объективным. Апокалиптических рисков, фатализма и обреченности нет", - считает Фесенко.

По его мнению, если Украина будет выдвигать неприемлемые условия, тогда нужно наработать контрстратегию с европейскими партнерами. Как защищаться на фоне возможного лишения американской поддержки.

В то же время эксперт отметил, что ожидается, что Трамп будет склонять к уступкам не только Москву, но и Киев, если он не согласится на его план прекращения огня.

"Пока наиболее вероятный сценарий, в котором конгрессмены-республиканцы и "рейгановское партийное крыло" будут убеждать его сохранить поддержку Украины, но в формате ленд-лиза/кредита. Если возникнут проблемы и мы будем отказываться, Трамп начнет давить прекращением военной и финансовой помощи", - подытожил Фесенко.